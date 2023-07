Vi slynger os i ét ryk op på godsvognen, husker lige at få rygsækken med, vinden rusker i håret, fluer og myg i øjnene, og dieselosen fra lokomotivet rammer ansigtet.

Det bliver ikke større. For pokker: Vi gjorde det!!! Vi er på vej – mod Vest: This land is our land!

På USA’s nationaldag går tankerne tilbage til