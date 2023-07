Moderaterne burde lappe hullerne i taget i stedet for at rokke ved fundamentet

Moderaterne mener, at vi har et finansieringsproblem på den lange bane, når det kommer til ældreplejen, og at vi derfor bliver nødt til at basere mere af velfærden på privat opsparing. Det passer ikke. Vi har til gengæld rekrutteringsudfordringer i velfærdsfagene, hvis vi skal sikre en ordentlig pleje i de kommende år.

Moderaterne