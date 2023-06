Sverige på udsalg

Det er nået frem til selv danske avisers overskrifter, at den svenske krone er mere end 35 pct. mindre værd end den danske. Skal det omsættes til letfattelige termer, så svarer det til, at et prisskilt i en svensk forretning på 45 kr. svarer til omtrent 29 danske. Det er en betydelig forskel.

Der kan være ganske givende perspektiver