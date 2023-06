Børn skal ikke udsættes for medicinske forsøg

En strøm af sagsanlæg er på vej i de lande, som vi plejer at sammenligne os med. Især piger, der som børn og teenagere fik ødelagt deres liv i et fortvivlet forsøg på at skifte køn, anlægger nu sager i Sverige, USA, Canada, Holland, Sverige og Storbritannien imod de klinikker, hvor psykologer, læger og kirurger snakkede dem efter munden,