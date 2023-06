13/06/2023 KL. 10:00

Hvis sygeplejersker skal have mere i løn, skal kravene til dem også være skarpere

Det er ikke en bæredygtig strategi, at man forsøger at lappe udfordringerne i sundhedssektoren med pengeregn uden at have og kræve klare målsætninger – fra såvel ledelser som ansatte.