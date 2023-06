Hvem har ansvaret for Forsvarets forfald? Alle fralægger sig ansvaret

For nylig annoncerede fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, at Forsvaret skulle tilføres 38 mia. kr. for at lukke de huller, som årtiers evindelige nedskæringer og forsømmelser har medført. Det er nu den 30. maj udvidet til 143 mia. kr. fordelt over 10 år, men de 38 mia. kr. er i første omgang beregnet til at få Forsvaret på