skrevet af en ekstern kronikør. Jyllands-Posten skelner skarpt mellem journalistik og meningsstof. Vil du skrive en kronik? Læs hvordan her

27/05/2023 KL. 06:00

For abonnenter

Kultur er et spørgsmål om national sikkerhed og Europas fremtid

Kulturministeren pointerer, at kultur spiller en nøglerolle under krigen i Ukraine. Krigen får os til at se kulturens vigtighed klart.