08/05/2023 KL. 06:00

Selvfølgelig skal forældre stille krav til folkeskolen. Det skal bare være de rigtige krav

Nogle synes, at forældre i min generation er forkælede og overbeskyttende over for deres børn. Stop jer selv – vi gør bare det, vi er blevet bedt om, så ingen skal være bekymrede for vores børn.