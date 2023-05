FN’s nye kampdag mod islamofobi er endnu et angreb mod ytringsfriheden

Den 15. marts i år var det tre år siden, at den 28-årige højreekstremist Brenton Tarrant angreb to moskéer i byen Christchurch i New Zealand og myrdede 51 muslimer, som deltog under den ugentlige fredagsbøn.

FN’s Generalforsamling i New York markerede dagen ved at vedtage en ny resolution, som gør den 15. marts til ”International