skrevet af en ekstern kronikør. Jyllands-Posten skelner skarpt mellem journalistik og meningsstof. Vil du skrive en kronik? Læs hvordan her

24/03/2023 KL. 06:00

For abonnenter

Tropernes sociale demokrati

Costa Rica er blevet et populært turistmål, men de færreste kender landets succesfulde sociale eksperiment og dets særlige forbindelse til Danmark. Et godt eksempel på, at politik kan gøre en forskel – helt ned i hverdagen.