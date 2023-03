11/03/2023 KL. 06:00

For abonnenter

Kære Sophie Løhde: I skal turde gøre mindre i sundhedsvæsenet

Bedre muligheder for behandling gør sammen med det faktum, at vi lever i en bekymringskultur, at vi risikerer at behandle for meget – og dermed er med til at presse sundhedsvæsenet unødigt.