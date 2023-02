Sociale medier øger unges mistrivsel

Jeg husker stadig, hvilket mirakel det var at sidde med min mobiltelefon i et tog og forsøge at finde et telefonnummer på en hjemmeside. Det gik utroligt langsomt, skærmen var lillebitte og meget pixeleret, men pludselig stod det der, og jeg kunne ringe op – wow! Men det var først i 2007, at verden for alvor åbnede sig gennem mobilen, for nu havde jeg fået den første (rigtige) udgave af smartphonen, nemlig iPhone 1. I dag, 16 år efter, har det vist sig, at alle de mirakler, den gav os, også har medført ødelæggende oplevelser for især de unge.