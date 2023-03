Vi skal ikke digitalisere mindre, men skrue op for den digitale dannelse

Danmark har i alle årene været et digitalt foregangsland og i en sådan grad, at det er blevet et decideret konkurrenceparameter for ikke bare erhvervslivet, men også vores samfundsmæssige udvikling og velstand. Ligesom man oplevede det med industrialiseringen, giver digitaliseringen en masse muligheder for at øge vores velstand og velfærd i Danmark.

Vi sidder faktisk med alle kortene på hånden, der kan løfte vores samfund til næste niveau. Derfor skal vi også give plads til optimismen og begejstringen, men samtidig bruge mulighederne klogt og sikre, at vi får alle godt med ind i fremtiden. Digitale produkter og løsninger bliver nemlig kun en del af brugernes hverdag, hvis brugerne har mod på at bruge dem. Det gælder både for erhvervskunder og for den private kunde i telebutikken.

Det kan virke paradoksalt, at selvom vi har verdens bedste digitale offentlige sektor, så døjer vi fortsat med opkvalificering af digitale kompetencer blandt vores borgere. Faktisk er 20-25 pct. af danskerne i dag digitalt udfordrede på tværs af aldersgrupper. Det giver en enorm samfundsmæssig udfordring, som vi skal løse i fællesskab.

Først og fremmest skal vi erkende, at digitale kompetencer handler om meget mere end at være med på den seneste Tiktok-dille eller at være online hele tiden. Det handler om at blive bevidst om den måde, hvorpå man skal navigere rundt i en digital verden, der langsomt, men sikkert, smelter sammen med den fysiske.

At kunne forstå, hvad der ligger bag en chatbot, og at den ikke skal levere svaret på ens eksamensspørgsmål. At kunne kommunikere digitalt med det offentlige. At vide hvorfor man skal tænke sig om, inden man handler med krypto, deler billeder eller trykker på lokkende links. At kunne gennemskue, hvorfor nogle informationer er mere troværdige end andre, eller hvornår et online forum begynder at blive et farligt ekkokammer.

På samme måde, som man gør nationale skrive- og læsefærdigheder op, bør man måske overveje at lave tilsvarende evalueringer for, hvor gode befolkningen er til at ”aflæse” digitaliseringen. Ikke mindst fordi der om 5 og 10 år vil være helt andre og mere komplekse krav til, hvordan brugerne færdes i og benytter digitale muligheder. Det vil igen have direkte indvirkning på, hvad forbrugerne efterspørger, og på, hvordan danske tele- og it-tjenester udvikler sig.

Vores børn og unge er måske nok storforbrugere af sociale medier, streaming og apps. Men det klæder dem ikke nødvendigvis på til at agere klogt og sikkert i en digital verden. Her skylder vi at lære de fremtidige generationer både at være kreative med teknologien, men også at være kritiske over for den og at klæde dem på til at give de digitale muligheder en balanceret plads i deres liv.

I dag sker den digitale dannelse alt for ad hoc ude i hverdagen, og særligt mange børn og unge må selv prøve sig frem uden at få en reel chance for at reflektere over og evaluere på, hvordan de interagerer med digitaliseringen i hverdagen – og hvornår de skal vælge fra. Derfor bør man også formalisere den digitale dannelse, så det bliver en del af ethvert dansk skolebarns formelle uddannelse.

Teknologiforståelse kan klargøre børnene til en mere digital tilværelse og lære dem, hvordan de skal navigere klogt og sikkert – men også lade dem forstå og fascineres af teknologiens muligheder, så de kan være med til at forme den og præge den fremtid, som de nødvendigvis bliver en del af. For en dag er det dem, der bliver kunder for virksomheder som 3, og det bliver dem, der sidder med svarene på, hvordan it- og telebranchen skal udvikle sig i fremtiden.

Som repræsentanter for it- og telebranchen vil vi gerne hjælpe og række hånden ud, f.eks. ved at invitere skolerne inden for i maskinrummet. På den måde kan vi være med til at sikre, at børn forstår, hvordan digitaliseringen foregår i praksis, og hvordan den kan hjælpe f.eks. til at spare strøm og blive grønnere eller til at aflaste hårdt prøvede mennesker i deres hverdag.

Det er nemlig langt henad vejen børnene, der, når de engang bliver voksne, skal komme på de digitale løsninger på verdens udfordringer og føre dem ud i livet. Men det kræver, at vi ruster dem til opgaven. En formaliseret digital dannelse vil hjælpe alle børn og unge bedre ind i fremtiden, og hvem ved? Måske bliver kimen lagt til Danmarks næste store tech-eksport, når skoler og virksomheder mødes for at tale om og arbejde med digitalisering?

For digitaliseringen er her, om vi vil det eller ej. Derfor mener 3 og IT-Branchen heller ikke, at det er en løsning bare at trække i håndbremsen og insistere på at standse eller stoppe udviklingen, fordi digitaliseringen kan virke påtvungen og uoverskuelig for nogle borgere.

Både den kortsigtede og langsigtede løsning er, at vi sammen skal gøre alt, hvad vi kan, for at forstå og bruge digitaliseringens muligheder klogt – specielt for børnenes og de unges skyld. For det er dem og deres digitale færdigheder, vi skal kunne sætte vores lid til, hvis Danmark skal holde sin digitaliseringsmæssige førerposition i dag og mange år frem.