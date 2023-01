Det er ikke min regering

Man må tage hatten af for Mette Frederiksen. Det er lykkedes hende gennem sin smarte regeringsdannelse hen over midten at beholde den reelle magt, samtidig med at hun har fået smadret Venstre og trukket tænderne ud af den tilbageværende venstre- og højre-opposition.

Endvidere har hun sikret sig, at departementschefen