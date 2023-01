Vi sidder på bagsædet i en Mercedes

Lars Løkke Rasmussen ser ud til at have opgivet, før han kom i gang som udenrigsminister. I hvert fald i europapolitikken. Her har han konsekvent lagt sig halvdovent på den tyske linje og går ind for flertalsafgørelser i udenrigspolitikken, protektionistisk EU-industripolitik m.m. Regeringen kigger nu mod syd og breder sig på bagsædet