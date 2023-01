19/01/2023 KL. 16:30

Danskerne savner kriseforståelse

Balladen om store bededag viser, at mange danskere ikke har forståelse for, at de reformer og ekstra udgifter, der er påkrævet pga. verdenssituationen, koster noget. At man ikke bare kan trykke flere penge, men at borgerne også må bidrage ved kasse ét.