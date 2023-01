Januarliv har fået en ny dimension 

Jeg sidder her på gulvet. Drikker sort kaffe. Ikke fordi jeg er bange for at falde i søvn. Ikke for at holde mig vågen. Fordi jeg kan lide det. Jeg kan mærke støvet fra bøgerne helt ned i lungerne, hver gang jeg trækker vejret. River som luften en tidlig vintermorgen. Sjælefred. Hvor mon vi går hen?