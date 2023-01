Bedøm museerne på det, de leverer

Som udgangspunkt bør regeringen sætte det lange lys på og spørge: Hvordan sikrer man, at Danmark også om 10, 30 og 50 år har attraktive, fagligt stærke og økonomisk bæredygtige museer, der både har bred popularitet og høj international profil?

Dernæst bør man spørge, hvad der kendetegner et godt museum. Mit bud er, at et godt