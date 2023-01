skrevet af en ekstern kronikør. Jyllands-Posten skelner skarpt mellem journalistik og meningsstof. Vil du skrive en kronik? Læs hvordan her

24/01/2023 KL. 16:30

Bæredygtighed er gået fra valg til skal

Det kan blive til mere end et populært ord, hvis en virksomhed tager bæredygtigheden alvorligt. Det er noget, omverdenen vil se på, myndighederne regulere for og tiltrække medarbejdere, der vil kunne se et formål med deres job.