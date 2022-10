21/10/2022 KL. 16:30

Salonerne findes. Og det gør udkanten også

I stedet for at tale en polarisering op burde modige politikere tale en konstruktiv kulturpolitik frem. Som ikke kun tilgodeser salonernes publikum, men som også giver udkanten kultur, der er til at forstå og til at bruge.