Folkeskolens smeltedigel er blevet en trykkoger

Mistrivsel blandt børn og unge er et problem, der har banet sig vej til toppen af den politiske dagsorden herhjemme. Problemet kommer tydeligt til udtryk i den eksplosive vækst i forekomsten af børn med psykiatriske diagnoser, og det fik for nylig flere end 1.000 psykologer til at henvende sig direkte til Folketingets medlemmer med et opsigtsvækkende