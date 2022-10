Det er, som om vi er blevet immune

Vi ser det, og vi ved det. Og alligevel gør vi ikke nok for at løse klimaudfordringen. Vi gør ikke nok dels for at klimaafbøde, dels for at klimatilpasse os til igangværende og kommende klimaforandringer, der er et faktum. Dette set i lyset af at de globale CO 2 -udledninger gradvist er steget over tid – med rekordudledninger i 2019 og 2021,