Fremtiden er konservativ – og ikke bare som en mere effektiv udgave af velfærdsstaten

En varig borgerlig forandring af vores kultur og samfund kræver langsigtede, værdibårne visioner for Danmark om det gode borgerlige samfund, som vil styrke vores folkefællesskab. Vi skal tale til befolkningens hjerter og gøre dem klar over, at meget af det, som de værdisætter højt, faktisk udspringer af ”den borgerlige samfundsorden”.