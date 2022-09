11/09/2022 KL. 16:30

Tiden er knap: Vi har brug for et ambitiøst og bindende EU-mål for energieffektivitet

Det er afgørende, om EU er parat til for alvor at skifte kurs og forpligte sig til en ambitiøs lovgivning, der sætter kursen for et årti, hvor energieffektivitet står side om side med en hastig udbygning af vedvarende energi.