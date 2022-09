skrevet af en ekstern kronikør. Jyllands-Posten skelner skarpt mellem journalistik og meningsstof. Vil du skrive en kronik? Læs hvordan her

25/09/2022

Jyden, han er stærk og tavs

For tiden graves der grøfter mellem jyder og københavnere. Det gik for alvor galt med strukturreformerne, og politikerne burde hurtigst muligt genoplive amterne med et større råderum end de tamme regioner.