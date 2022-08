Moralsk panik præger debatten om transkønnede børn

Der var masser af stof til mediedækning af handlingsplanen, som trods alt er relevant for den store del af den danske befolkning, som er LGBT+-personer, deres pårørende og fagpersoner, der arbejder med andre mennesker.

Men et enkelt af de 39 initiativer har totalt domineret mediedækningen, nemlig et forslag om at give transkønnede børn og unge under 18 år mulighed for at få anerkendt deres køn gennem såkaldt juridisk kønsskifte – altså mulighed for at kunne skifte cpr-nummer og få et køns-svarende navn i overensstemmelse med barnets oplevede køn.