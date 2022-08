skrevet af en ekstern kronikør. Jyllands-Posten skelner skarpt mellem journalistik og meningsstof. Vil du skrive en kronik? Læs hvordan her

25/08/2022 KL. 16:30

Almindelige menneskers huse og historie er truet

Frilandsmuseerne løfter en væsentlig del af fortællingen om, hvordan almindelige danskere boede i fortiden. Det koster at forvalte den kulturarv, og byrden er blevet så stor, at vi har brug for mere politisk velvilje.