Det nuværende flertal i Folketinget har mistet blikket for værdien af arbejde. Vi har brug for at lette skatten for alle danskere i arbejde. Derfor fremlægger mit parti og jeg i dag en fuldt finansieret plan, der rækker frem til 2030 og letter og forenkler skatterne.



I evig velfærdsiver er det glemt, at det at have et arbejde ikke bare er et nødvendigt onde, som man helst bør skånes for. Jeg mener, at det er enormt givende for en selv, at man hver dag står tidligt op og trækker i arbejdstøjet. Men det har også en værdi for samfundet. Derfor skal vi sikre, at det danske samfund understøtter, at det igen bliver en værdi at være i arbejde.