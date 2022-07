Børn har fået meget bedre tænder på 50 år. Men det kan hurtigt gå den forkerte vej igen

»Syvårig havde 86 huller i tænderne.« Sådan lød en overskrift i Politiken i 1963. Barnet kom fra Frederikssund, men kunne ligeså godt have boet i Nordjylland, på Sydsjælland eller på Fyn, for dengang havde mange danske børn elendige tænder. Men ni år senere indførte vi den gratis og obligatoriske tandpleje for børn og unge i Danmark, og