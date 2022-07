Minkaflivningen var etisk berettiget

Diskussionen efter Granskningskommissionens fremlæggelse af sin rapport om aflivningen af alle mink i Danmark bekræfter, at det sete afhænger af øjnene, der ser. Man kan også sige, at en sags aspekter afhænger af den beskrivelse, der gives af den. Også her gælder Grundtvigs sentens »ordet skaber, hvad det nævner«.

Minkkommissionens