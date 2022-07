Nato står foran lange og stejle stigninger

At dømme ud fra det seneste halve år kunne man tro, at Nato er en solidt sammentømret alliance. Dette har dog ikke altid været tilfældet. Nato er historisk udfordret af uenighed om alt fra strategi til finansiering. Set i lyset af krigen mellem Rusland og Ukraine og især Tyrkiets modstand mod Finlands og Sveriges Nato-medlemskab de seneste uger var det for de fleste et mindre mirakel, at alliancens topmøde i sidste uge forløb så godt, som det var tilfældet.