Unge skal tilknyttes, ikke fastholdes

»Dit liv? Dét gider jeg altså ikke at have!«

Den sætning fik en højtstående partner i et prestigiøst konsulentfirma smidt i hovedet, da han stod og talte med en af de unge fremadstormende mænd i koncernen. Og selv om partneren allerede havde en fornemmelse af, at hans livskarriere måske ikke var helt så attraktiv at stræbe efter,