06/06/2022 KL. 16:30

Kinas dødssynder i Hongkong

Den 90-årige kardinal Zen​ har længe været en af den katolske kirkes tydeligste fortalere for menneskerettigheder, ikke mindst i Kina. Den 11. maj blev den tidligere biskop i Hongkong anholdt af de kinesiske myndigheder. Endnu et symbol på, at der er noget ravende galt i den tidligere britiske koloni.