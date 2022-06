Den faste forbindelse over Storebælt er helt afgørende for at binde Danmark sammen på tværs. Al øst-vest-trafik med jernbane kører over Storebælt, og når det gælder vejtrafik, er hele 90 pct. koncentreret der. Forbindelsen blev bygget i en tid, hvor hverken terror eller krig var noget, vi skulle regne med, og derfor er den særdeles sårbar.