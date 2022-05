Forleden fortalte en af mine kollegaer mig, at hun havde mødt en flyfrisk dansker, som var ankommet til Grønland med den overbevisning, at han kendte en masse grønlandske ord. Han kendte bl.a. ordet ajunngilaq, men efter nogle dage syntes han, at det var underligt, at alle grønlændere gik rundt og sagde ”sovepose”.

Og da han spurgte min kollega, hvorfor alle gik rundt og sagde sovepose, sovepose, blev min kollega så overrasket, at hun brød ud i en hjertevarm latter, som danskeren tolkede som en latterliggørelse, men det var, fordi han ikke vidste, at grønlændere faktisk griner rigtig meget.