12/04/2022 KL. 16:30

Vi skal konsekvent stå på kvindernes side – ikke æreskulturens

Danskerne har været gode til at tage de svære debatter om MeToo-krænkelser, kvinder i bestyrelser og rettigheder for LGBT+-personer. Nu er tiden kommet til at støtte minoritetskvindernes kamp.