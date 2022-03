16/03/2022 KL. 16:30

1970’ernes spejlvendte genkomst

Som i 1970'erne er et mylder af partier mest af alt optaget af at forfægte ideologiske forskelle, som kun de selv kan få øje på. Den største forskel er, at hvor det dengang foregik på venstrefløjen, så foregår bogstavlegen nu i blå blok.