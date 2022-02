Pandemiens afslutning kan splitte os

For lande med høj vaccinetilslutning kan 2022 blive det sidste år med behov for skrappe tiltag mod covid-19. At afslutte pandemien bliver dog ikke let som ingenting.

Man kunne tænke sig, at krisens endeligt ville blive taget godt imod. Konflikter om, hvorvidt skoler skal forblive åbne, og om effekten af kravet om mundbind har imidlertid vist, at blot fordi prognosen for covid-19 forbedres, er det ikke ensbetydende med, at myndighedspersoner slipper for pligten til at træ