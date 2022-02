Når Facebook-kontoen er vigtigere end partibogen

Det er uovertruffen komisk, når Pia Kjærsgaard prøver at udskyde, men ikke kan forhindre, at hendes lov og orden-livsværk går bankerot med en konkursforvalter, der sidder op til halsen i en bedragerisag. Trist er dog samtidig synet af hendes overivrige efterabere i regeringen, der ignorerer DF-havariet og ufortrødent fortsætter på samme fælles kurs. Disse socialdemokrater kunne i det mindste kort overveje, om ikke de er kommet til at tage det forkerte tøj på.