Udligning bygget på kviksand

Danmark er for lille til store forskelle. Det var et af de centrale budskaber fra regeringen efter valget, og med en række konkrete udspil blev der taget skridt til at skabe et Danmark i bedre balance.

Tilbage i maj 2020 blev det endda til en reform at udligningssystemet – en reform, der tidligere var kuldsejlet, men som regeringen efter et intensivt forhandlingsforløb landede med et bredt flertal. Reformen var tiltrængt, og intentionerne rigtige.