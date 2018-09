Jeg må indrømme, at det glæder mig, hver eneste gang en højtstående eller myndig person i dette land tør tage bladet fra munden og ytre sig frit om sine holdninger til de beslutninger, der træffes af politikerne på Christiansborg.

Som tidligere ansat i en af landets velfærdsinstitutioner igennem 12 år har jeg været vidne til en larmende og helt igennem mistænkelig stilhed (i et demokratisk perspektiv) fra mine ledere, når politikerne igen og igen indførte reformer og tiltag, som alle på nær dem på taburetterne kunne se hverken ville få den tilsigtede virkning eller nogen hensigtsmæssig effekt.

Men på det seneste har nogen heldigvis turdet bruge deres grundlovssikrede ytringsfrihed og helt offentligt kritisere, når de som professionelle fagpersoner oplever, at politikernes beslutninger virker både uhensigtsmæssige og direkte forkerte. For eksempel i forbindelse med sundhedsplatformen, som blev forhastet igennem (af nogen med økonomiske (egen)interesser), og som må siges at være noget af en katastrofe.

Senest hørte jeg en borgmester, Steen Christiansen, kalde regeringens seneste forsøg på at disciplinere og regulere borgeres adfærd igennem en ny lov, som skal tvinge folk til at give hånd, når de får dansk statsborgerskab, »helt ude i hampen«.



Borgmesteren mener, at kravet om et håndtryk er i strid med vores personlige frihed, og han sagde endda på nationalt tv, at han hellere ville lade sig spærre inde end lade en lov bestemme, hvad der skal ske imellem ham og et andet menneske. Stærkt!

Politikerne kan slet ikke få øje på andre midler end regler og love, og derfor fortsætter de ufortrødent derudad med deres regelrytteri. Politikerne kan slet ikke få øje på andre midler end regler og love, og derfor fortsætter de ufortrødent derudad med deres regelrytteri.

Efterfølgende udtalte Inger Støjberg i et interview, at en borgmester naturligvis til enhver tid måtte følge regeringens kurs, og at dette derfor aldrig kunne blive et problem.

Nu er det næste spørgsmål så, om borgmestre, der nægter at udøve denne nye håndtrykspraksis, kan risikere fængsel eller bødestraf, og om solidariske rigmænd eller advokater med kærlighed til den personlige frihed vil stille sig til rådighed i kampen mod den øgede politiske styring. Og hvordan politikerne i så fald vil håndtere dette?

Dette skal på ingen måde handle om hele integrationsproblematikken. Mit ærinde handler om at sætte lys på den helt ekstreme udvikling inden for politikernes forsøg på at disciplinere og regulere borgerne og offentligt ansattes adfærd, som i mine øjne er blevet mere og mere desperat og udtalt, og som foregår på en usmagelig, fordømmende og ikkedemokratisk måde uden respekt for hverken personlighed, faglighed eller mangfoldighed.

Den politiske regulerings- og disciplineringskurs, der har ført til højere krav om dokumentation, systemisk og målstyret ledelse samt kvalitetsrapporter med fokus på strategiudvikling og alt det, der hører new public mannagement og instrumentalisering til, har medført et øget bureaukrati i hele den offentlige sektor. I Produktivitetskommissionen blev denne udvikling i 2013 beskrevet som yderst negativ, og de politiske ambitioner om at reducere bureaukratiet er ifølge diverse kampagner og reformer så sandelig også til stede.



Desværre ser det bare ud, som om at politikerne slet ikke kan få øje på andre midler til at udbrede kulturel og social kapital og civil lydighed end gennem regler og love, og derfor fortsætter de ufortrødent derudad med deres regelrytteri.

I mine øjne er der to problemer med at disciplinere og regulere borgerne og de offentligt ansattes adfærd gennem flere og flere regler og love. Det ene er, at det er enormt udemokratisk og ikkeliberalt, og det andet er, at vi mennesker ikke alle sammen er rationelle og egenrådige, hvilket den behavioristiske pædagogik, som ligger bag lovgivningsregimet, bygger på.

Jeg vil derfor slå et slag for, at vi får begrebet dannelse tilbage på samfundets dagsorden.

Den danske folkeskole var engang en af landets vigtigste dannelsesinstitutioner. Der var ikke kun faglige mål, men faktisk et overordnet dannelsesorienteret formål, som lærerne skulle orientere sig med udgangspunkt i, når de planlagde, udførte og evaluerede deres undervisning.

Kommentar: Folketinget burde holde ferie i 11 måneder – hvert år Skiftende regeringer har bebudet regelsanering og forenkling, og imens er antallet af love og regler vokset grotesk.

Formålsparagraffen findes stadig, men i forlængelse af den politiske ambition om at lave verdens bedste skole for at sikre Danmarks position i den globale økonomi har fokus de seneste 10 år entydigt været rettet mod fagligheden. Og den er også vigtig i en skole, men desværre er det gået ud over dannelsen. Lærerne har ikke længere tid til at opdrage, og derfor kommer også deres rolle til at handle om, hvorvidt og hvordan elevernes adfærd kan reguleres igennem forskellige ledelsesteknikker og evalueringsredskaber, som alle har disciplinering som deres ypperste mål.

Problemet er bare, at disciplineringens principper kræver den konstante tilstedeværelse af en autoritet. Mennesker, der er opdraget gennem ydre frygt frem for en indre moral, vil kun opføre sig ”civiliseret”, når det er overvåget. Det er spiralen uden ende. Da Danmark faktisk er et frit og demokratisk land med en lang tradition for en høj grad af gensidig tillid og respekt, burde vi måske interessere os lidt mere for, hvordan denne form for ”indre” opdragelse rent faktisk lod sig gøre engang.

Mit bud er, at vi tidligere betragtede mennesker som mennesker (som hverken rationelle eller forudsigelige) og ikke mindst velfærdsstaten som en gave til samfundets borgere. I velfærdsstatens institutioner levede og åndede de værdier og normer, der skulle være fremtidens brændstof, nemlig humanisme, demokrati, ligeværd, solidaritet og respekten for det enkelte menneske. De professionelle i velfærdsinstitutionernes rolle var at nære og udbrede disse værdier, så de blev til en del af kommende generationers indre moralske kompas. Alle disse bløde, brede og lidt ukontrollerbare værdier er for længst hældt ud med badevandet. De professionelle skal ikke længere udøve deres profession med udgangspunkt i deres tilegnede viden om mennesket og overordnede filosofiske værdier. De skal i stedet følge ovenfra dikterede kontrollerbare og målbare programmer – og efterleve alt det, der kan formuleres i korte sætninger, evalueres på en effektiv måde, formuleres som præstationer og danne værdi i konkurrencestaten. Og hvis ikke de gør det, får det konsekvenser.

Som Inger Støjberg så tydeligt sagde i interviewet vedrørende det krævede håndtryk, så skal borgmestre og derved (må man gå ud fra) også andre offentligt ansatte og ledere følge regeringens kurs og efterleve lovgivningen.

Kan det virkelig passe, at politikerne på Christiansborg med lov og magt skal styre og regulere borgernes og de offentligt ansattes adfærd helt ned på det personlige møde imellem to mennesker? Skal politikere beskæftige sig med, hvem der giver hånd til hvem, og hvordan arbejdet ude i velfærdsinstitutionerne udføres? Burde de ikke nøjes med at udstikke de overordnede mål, værdier og idealer for vores samfund og så lade de professionelle udføre det arbejde, de er uddannet til? Ligesom gode ledere gør overalt i landets private virksomheder.

Tænk lige over det. Vi lever i et liberalt demokrati, men der findes da ikke noget mindre liberalt eller demokratisk end et lovgivningsregime. Nej. Lad os satse på at danne frem for at lovgive. Giv borgerne og de offentlig ansatte magten tilbage.