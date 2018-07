Kronik: Lindsay Shepherds farvel til venstrefløjen

Den 23-årige canadiske undervisningsassistent Lindsay Shepherd sagsøger i disse dage Wilfrid Laurier University for 3,6 mio. dollar. Hun påstår at have været udsat for »vedvarende krænkelse« og et »giftigt klima«, og at hun »har fået et nervøst chok på grund af de tiltaltes opførsel«. Det lyder umiddelbart som endnu en special snowflake, der kræver et større safe space, men under overfladen udfolder der sig en lige så tidstypisk, men ganske anderledes historie.

Det begyndte i november 2017, hvor Lindsay Shepherd blev irettesat i en time af et panel bestående af to lektorer samt en ansat ved universitetets afdeling for mangfoldighed og rimelighed. Irettesættelsen skyldtes, at Shepherd havde vist sine grammatikstuderende et fem minutter langt klip fra et debatprogram med bl.a. professor i psykologi Jordan Peterson fra University of Toronto for at belyse temaet ”kønsneutrale stedord” (såsom ”hen” på dansk). Peterson fremførte i klippet en negativ holdning til kønsneutrale stedord, mens en anden debattør fremførte en positiv. Shepherd præsenterede det hele neutralt. Hun fik at vide, at hun blev indkaldt for panelet, fordi en eller flere studerende havde klaget over fremvisningen af videoklippet. Dette viste sig senere ikke at være sandt. Det var åbenbart lektorerne selv, der ønskede at give Shepherd mundkurv på.

Universitetet har siden undskyldt for den hårdhændede behandling af Shepherd, men spørgsmålet er, om de ville have gjort det, hvis ikke hun havde optaget mødet på sin computer og lagt det op på Youtube.



I løbet af mødet argumenterer Shepherd for, at studerende ved et universitet bør præsenteres for forskellige holdninger, som de selv må tage stilling til. Dette synspunkt, som ellers forekommer indlysende, imødegås skarpt af panelet, særlig Shepherds vejleder, Nathan Rambukkana. Nedenstående ordveksling falder i begyndelsen af samtalen:

Rambukkana: »(Jordan Peterson) kritiserer feminisme, kritiserer transrettigheder, kritiserer hvidt overherredømme, øh, ikke kritiserer.«

Shepherd: »Jeg kender godt til ham, men sagen er: Kan man skærme folk imod de idéer? Er det min opgave at trøste dem og sørge for, at de bliver afsondret fra de ting? Er det dét, det her går ud på? Fordi for mig at se er det lodret imod, hvad et universitet bør stå for. Lodret imod (…) Jeg præsenterede det kritisk.«

Rambukkana: »Hvordan det?«

Shepherd: »Som et oplæg til debat.«

Rambukkana: »Okay, ”et oplæg til debat” er noget andet end at sige: ”Det her er en problematisk idé, som vi måske lige skal pille fra hinanden”.«

Shepherd: »Det er jo at vælge side.«

Rambukkana: »Ja.«

Shepherd: »Jamen jeg vælger jo side, hvis jeg ligesom siger: »Åh, se lige dén fyr. Alt, hvad der kommer ud af munden på ham er totalt bullshit, men nu ser vi det alligevel«.«

Rambukkana: »Okay, jeg kan godt se, hvor du vil hen, og hvor du står, men sagen er, at det har skabt et giftigt klima for nogle af de studerende.«

Senere forklarer den ansatte fra afdelingen for mangfoldighed og rimelighed, Adria Joel, at universitetets politik er, at man ikke må angribe folk baseret på deres køn. Hun anklager Shepherd for at »sprede transfobi« og påstår (fejlagtigt), at hun har brudt canadisk lov.

Shepherd: »Okay, men jeg synes ikke, jeg har angrebet nogen. Hvem har jeg angrebet?«

Joel: »Transpersoner.«

Shepherd: »Hvordan? Ved at fortælle dem om idéer, som findes derude? Ved at fortælle dem det? Virkelig?«

Rambukkana: »Du fortæller det ikke kun. Du legitimerer det som et gyldigt synspunkt (…)«

Shepherd: »På et universitet er alle synspunkter gyldige.«

Rambukkana: »Det er ikke nødvendigvis rigtigt, Lindsay.«

Shepherd (brister i gråd): »Men det er noget, der bliver debatteret i samfundet i dag, og jeg føler ikke, at man skal skærme folk imod det, der foregår i samfundet.«

Rambukkana: »Okay.«

Shepherd: »Tænk, at dette foregår på et universitet? Det er bare forkert. Forkert.«

Shepherd får direkte at vide, at hun ikke bør forholde sig neutral:

Shepherd: »Jeg afslørede ikke mit politiske ståsted. Jeg var meget neutral.«

Rambukkana: »Det er ligesom det, der er problemet.«

Panelet anfører påstande, der er grebet ud af luften, såsom at Jordan Peterson tilhører Alt-Right (en højreorienteret gruppering, som Peterson klart har distanceret sig fra), og at patreon.com er »et Alt-Right hvidt overherredømme-website«. Uden at det bliver udtalt, står det klart, at det vil få konsekvenser for Shepherd, hvis hun fortsætter med at præsentere de studerende for afvigende holdninger. Hun får besked på fremover at sende sin undervisningsplan på forhånd til Rambukkana, som desuden vil overvære nogle af hendes timer. Panelet håber, at sagen kan løses i mindelighed, men det ligger i luften, at der vil blive indledt en formel klagesag imod Shepherd, hvis hun ikke retter ind.

Om det er pga. Shepherd, at ansøgningerne om optagelse på Wilfrid Laurier er dalet 15 pct. i 2018, er naturligvis ikke til at sige. Men den 43 minutter lange optagelse af mødet har ikke gavnet universitetets ry. Sagen udstiller de nordamerikanske universiteters bekymrende tendens til at fremme udfoldelsen af visse holdninger og hæmme udfoldelsen af andre.

Derfor er det godt, at Shepherd sagsøger universitetet, for den slags handlinger skal få konsekvenser. Det er ikke tilstrækkeligt at stikke en undskyldning og ellers fortsætte, som man plejer, med at lukke munden på undervisere, der afviger blot minimalt fra de vedtagne politiske sandheder, hvilket to lektorer fra Wilfrid Laurier, David Haskell og William McNally, siden har fortalt er forekommet flere gange før på universitetet.



Før denne episode var Lindsay Shepherd venstreorienteret, gik ind for ”social justice” og var kæreste med en iransk immigrant. Alligevel blev hun af panelet beskrevet som Alt-Right, transfobisk og ”køns-voldelig”, hvad det så end betyder, blot fordi hun viste et kort klip med Peterson.

Lindsay Shepherd blev et varmt emne i den nordamerikanske debat. Sagen har fået fair dækning i mainstreammedierne, men det var folk som Stephen Crowder, Mark Steyn og Sargon of Akkad, der skabte opmærksomhed om sagen og stadig støtter hende. Shepherd opdagede i det hele taget, at den støtte, hun fik, oftest kom fra konservative og liberale. Hvis venstreorienterede sendte hende støttemails, var det som regel med tilføjelse af en bøn om ikke at fortælle det til nogen. De ville sikkert helst ikke selv igennem møllen. Shepherd mærkede på sin krop, at ytringsfrihed ikke længere er en hjertesag for venstrefløjen. D. 30. marts 2018 lagde hun en video på Youtube med titlen ”Goodbye to the Left” (Farvel til venstrefløjen), hvor hun bl.a. siger:

»Venstrefløjen tror ikke på personlig ansvarlighed. De er fuldkommen intolerante over for tankediversitet. Intolerante! De er humorforladte. De vil gøre samfundet kedeligt. Og de vil lave det sådan, så man ikke engang kan fortælle en vittighed. Hvis du ikke er 100 pct. på deres side, vil de bagvaske dig nådesløst (…) Det, jeg gerne vil sige, er, at jeg på ingen måde ønsker at blive forbundet med det, som venstrefløjen har udviklet sig til. Jeg er ikke længere medlem af venstrefløjen. Jeg vil ikke kalde mig venstreorienteret. Gør det mig højreorienteret? Gør det mig til midtsøgende? Jeg ved det ikke. Det må I afgøre. Det eneste, jeg ved, er, at jeg vil ikke have noget som helst at gøre med denne her ulækre venstrefløjskultur. Nogle gange bliver jeg brugt som eksempel på en venstreorienteret, som går ind for ytringsfrihed. Jeg vil bare gøre det helt klart: Jeg passer ikke længere på den beskrivelse. Tak.«

Lindsay Shepherd er det hidtil tydeligste eksempel på, at det er sandt, når mange i dag siger, at venstrefløjen er sin egen værste fjende. Det er Rambukkana og hans ligesindede, snarere end det er folk som Peterson, der er skyld i, at mange tænkende unge mennesker søger mod højre.