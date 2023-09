Lyt lidt mere til kvinder, der er bange for kvinder

Denne elendighedsteori forklarer ikke alene forholdet mellem stat og undersåt, men også forholdet mellem kvinder og mænd, hvor det for længst er blevet en kollektiv sandhed, at mænd er nogle egoistiske svin i modsætning til kvinder, der ejer både empati og retfærdighedssans. Sådan har det lydt lige siden 1968, og nu betaler vi prisen i form af en offentlighed, der på bredbånd og storskærm dyrker glansbilledet af kvinden som det evige offer.

Derfor kan det da også kun gå for langsomt med flere kvinder i højt betalte offentlige og private stillinger, prominente bestyrelser, elitesport og alt muligt andet med social og kulturel status. Til gengæld må skraldemandsbranchen, lastvognschauffører, lager-, vej- og stilladsarbejdere kigge langt efter kvinder. De beskidte job må mændene godt beholde.

Derfor blev jeg også så glad i mit onde, sorte hjerte, da jeg læste interviewet 13/9 i JP med dramatiker og sceneinstruktør Rebekka Boyding, aktuel med forestillingen ”Pigedyr” på teatret Sort/Hvid i København.

Stykket bygger på en roman af samme navn af Cecilie Lind og udtrykker den erfaring, at magtspillet mellem de biologiske køn er mere kompliceret, end medier, tidsånd, politikere og den akademiske verden antager i al deres himmelråbende stupiditet. Når instruktøren er omgivet af kvinder, der siger, de hader mænd, bliver hun bange for kvinder og siger det til dem. Sådan en kvinde lytter jeg til, og det synes jeg også, du skal gøre.

Instruktøren pointerer, at det både er nemt og dumt at fornægte kvinders magt, og hun kritiserer en kultur som den skandinaviske, der ophøjer kvinder til uskyldsvæsener, som vi altid skal tro på: »Sandheden er desværre, at mennesket er mange ting, blandt andet ondt og beskidt.« Altså, selv kvinder. Der evolutionshistorisk har måttet kompensere for deres svagere fysik med større snilde og situationsfornemmelse, hvilket kunst, litteratur og musik har berettet om i mere end 2.000 år, selv om vi helst ignorerer det i dag i jagten på hvide, gamle, chauvinistiske mænd.

Med instruktørens ord »bliver vi nødt til at anerkende, at en ung kvinde kan forføre en granvoksen mand med fuldt overlæg (…) Selv i de seksuelt meget frigjorte grupper, jeg færdes i, er det næsten det mest provokerende, en ung kvinde kan gøre: at have en kæreste, som er en mand, der er meget ældre end dem selv.«

Jeg har tidligere i JP kritiseret den nye samtykkelov, som flere og flere unge mænd kommer i klemme i. Det skyldes ikke mindst, at den bryder med straffelovens praksis ved at sige, hvad du skal, helt ned i seksualteknisk forstand, i stedet for at beskrive, hvad du ikke må. Fra den universitære samtykkelov synes der ikke langt til progressivismens 11. bud: Du må ikke elske én, der er ældre end dig selv. Og til det 12.: Du må ikke eje noget, som staten ikke har beskattet.