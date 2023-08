Med lov skal land nedbrydes

Loven har allerede vist sig at føre til en strøm af hovedløse anklager, som ender med at føre til domfældelse. Typisk af helt almindelige unge mænd, der kommer i klemme i universitetsjargonen. For hvordan man end vender og drejer det, noterer Stidsen, »kommer man ikke uden om, at en lovgivning, der kræver samtykke før sex, verbalt eller nonverbalt, medfører en kaskade af problemer. Det største juridiske problem er, at det skaber en ulighed for loven og i praksis skubber bevisbyrden over på manden eller drengen og derved bryder med 2.000 års møjsommeligt opbygget moderne vestlig retspleje«.

I stedet for at beskrive, hvad du ikke må, er samtykkeloven en påbudsbestemmelse, der siger, hvad du skal. Det varsler et skred i straffelovens historie.