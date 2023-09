Farvel til verdens bedste velfærdssamfund

50 års systematisk fordummelse af velfærdsstatens bærende institutioner har for længst sat sig sine spor, og der bliver tilsyneladende længere og længere mellem jurister, økonomer og statskundskabere, der kan noget, selv om de bliver stedse flere i administrationen og netop har rundet 100.000.

Det kræver en forklaring, den findes bare ikke, konstaterer professor Jørgen Grønnegaard Christensen i Weekendavisen, mens forlægger Jakob Kvist drister sig til en hypotese i Kristeligt Dagblad: »Kan det mon tænkes, at vi bare har uddannet en hel bunke af dem, og nu, hvor de kender hinanden så godt fra universitetet, lige så godt kan ansætte hinanden, når de nu alligevel har fået bevilget pengene?«

Aldrig har embedsværket været større, og aldrig har det kommunikeret så meget for andre folks penge. Men kvaliteten er mildest talt ikke fulgt med. Mit gæt er, at folk har lugtet lunten; derfor falder arbejdstiden. Folk vil ikke arbejde for en stat, der alligevel svigter dem, eller være solidarisk over for en samfundskontrakt, der alligevel er brudt. Følgelig forsøger flere efter bedste evne at realisere det gode liv med mindre arbejde og færre penge.

Det gode liv interesserer derimod ikke den velbetalte politiske adel som nu f.eks. vor kære udenrigsminister, der hjemvendt fra en rejse til de varme lande annoncerer, at vi da bare kan importere den nødvendige arbejdskraft fra Afrika.

Eller tag en anden Klods-Hans, den tidligere konservative altmuligminister Brian Mikkelsen, der i dag tjener sine millioner som seniorinfluencer for Dansk Erhverv og kvitterer for tilliden ved frejdigt at bekendtgøre, at vi har »hårdt brug for et nyt paradigme for udenlandsk arbejdskraft«. Altså, i realiteten fri indvandring og flere afrikanere til Værløse, Viborg og Veflinge.

Jeg mindes en tid, hvor samme Mikkelsen kaldte østarbejdere for »græshopper« og den muslimske kultur for »middelalderlig«, men som seniorinfluencer starter han åbenbart helt forfra og lader som om, at mennesker er kulturløse arbejdsbier og tjenesteydelser, og at terror, social kontrol, personfarlig kriminalitet, ghettodannelse og segregation er en by i Rusland.

Jo jo, her går det godt, send flere afrikanere. I stedet for at se på årsagen tyr man til nemme løsninger. Hos fagbevægelsens 3F har man sans for morskaben, idet sekretariatschef Gunde Odgaard spidder Lars Løkkes barnagtighed: »Vi har en udenrigsminister, der kommer hjem fra Kenya og lige pludselig vil have kenyanere hertil.«

Undskyld mig, men er der slet ingen voksne til stede?