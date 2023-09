Hvorfor svinger dele af borgerligheden til venstre?

Intersektionel feministisk ideologi betyder blandt andet, at kønnet er et identitetspolitisk valg, der ikke alene er frigjort fra biologi, men også er frigjort fra overvejelser over fairness over for biologiske kvinder. Intersektionel feministisk ideologi betyder, at man accepterer irreversibel medicinsk og kirurgisk behandling til enhver, der på baggrund af sit oplevede køn forlanger det. Og så betyder intersektionel feministisk ideologi, at principper om individualisme og meritokrati skal droppes til fordel for kollektive rettigheder til repræsentation alle steder, hvor det er attraktivt at være. Derfor vil intersektionel feminisme uvægerligt føre til et splittet og tribaliseret samfund. Som store danske virksomheder og erhvervsorganisationer så af sørgeligt gennemskuelige grunde (at man tror, det fremmer den økonomiske indtjening) støtter økonomisk.

Venstreorienterede borgerlige vender sig også i stigende grad imod den stramme udlændingepolitik.

Mest markant er selvfølgelig Moderaternes forslag om de facto at afskaffe udlændingepolitikken i det hele taget.

Det vil nemlig blive konsekvensen af at give alle, der kan skaffe sig et job til overenskomstmæssig løn og tillidsmandsordning, fri adgang til Danmark.

Som reglerne i dag er i Danmark, og som fem årtiers praksis bevidner, vil den af Moderaterne foreslåede ordning føre til følgende: Der vil meget hurtigt opstå en ”trafik” med herboende udlændinge fra Stormellemøsten, der tilslutter sig det organiserede arbejdsmarked. De vil så tilbyde mennesker fra deres hjemegne et job på ”det organiserede arbejdsmarked”.

Vel ankommet til ”det organiserede arbejdsmarked” vil man efter nogle år i praksis blive til indvandrer. For nærmest enhver, der kommer til Danmark, kan i kraft af internationale konventioner og etableret dansk praksis omdanne sig selv til indvandrer.

Som indvandrer har man ret til familiesammenføring. Og som familiesammenført har man ret til sociale ydelser af enhver art.

Derfor skylder alle, der går ind for fri indvandring (Moderaterne) eller nær-fri indvandring (”de røde borgerlige” plus venstrefløjen) et svar på: Hvad koster en ”arbejdskraftmigrant” under de antagelser, at tidligere observerede mønstre bliver ved med at eksistere, og at eksisterende regler vedbliver at være gældende? Jeg kan røbe svaret: Alle ”arbejdskraftmigranter” til Danmark går i et gigantisk økonomisk minus for staten, hvis de ikke kommer fra lande i ”det politiske Vesten”.

Jeg tror, den væsentligste forklaring på, at det, man i bred forstand kan kalde ”kulturradikalisme”, er så tillokkende for visse borgerlige, er deres mindreværdskomplekser. Og i forbindelse med disse mindreværdskomplekser kommer vi ikke uden om spørgsmålet om køn.

Borgerligheden i Danmark er som bekendt domineret af mænd. Jeg kender ikke pålidelige undersøgelser. Men efter mange års personligt ophold i det borgerlige Danmark vil jeg sige, at to tredjedele er mænd, mens en tredjedel er kvinder.

Hvis en borgerlig mand ikke vil tilbringe det meste af sin tilværelse i løse forhold eller cølibat – og det vil han selvfølgelig ikke, fordi han jo er borgerlig – må han altså lære at gøre sig interessant over for kvinder. Og rent statistisk så er det bare sådan, at de fleste kvinder er venstreorienterede.

Men det er ikke kun selve den rå, hormondrevne jagt på en mage, der presser borgerlige mænd i retning af at lyde mere venstreorienterede, end de egentlig er.

Borgerlige mænd er ikke lige så godt uddannede som venstreorienterede kvinder. Forstået på den måde, at ej blot har de kortere uddannelser. Borgerlige mænd har også mere kedelige uddannelser, der kun kan udløse et fast job i Playmobil-verdenen. Ikke bredt i det danske samfund, som det faktisk fungerer.

I Playmobil-verdenen er der ikke særlig mange gymnasielærere eller kunsthistorikere eller CSR-medarbejdere eller sygeplejersker eller pr- og kommunikationsmedarbejdere med lange uddannelser, der lægger vægt på teori og fremmedord og dannelse. Det er der til gengæld i det brede danske samfund, som det faktisk fungerer.

Borgerlige mænd er kort og godt udsat for alle mulige fristelser – drevet af hormoner og kulturelt mindreværd – til at snakke venstreorienterede mennesker efter munden.

Nogle giver efter og tilslutter sig SVM-regeringen og dens værdipolitik (eller lækker materiale til Ekstra Bladet om, at man burde have tilsluttet sig SVM-regeringen og dens værdipolitik). Mens andre på ægte maskulin vis fastholder deres borgerlighed og giver fanden i populariteten blandt Politikens og Informations læsere.

Jeg er ude af stand til at komme i tanke om andre forklaringer på, at dele af det hidtil borgerlige Danmark har fået en ulyksalig trang til at svinge til venstre, når det gælder udlændinge og indvandring.

Det kan aldrig blive hverken liberalt eller konservativt at gøre det.