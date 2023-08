Hede have er endnu en bombe under klimaet

Vi har set, at temperaturen i Middelhavet og i Nordatlanten også er rekordvarme. Sådanne forandringer har en konsekvens. Vi er vant til at tale om klimaændringer i atmosfæren, men livet i havet er ligesom livet på jordoverfladen afhængig af ret stabile forhold, som naturen vænner sig til.

Når temperaturen i havet stiger, vil de organismer, der føler det for varmt begynde at søge andre steder hen. Det ser vi med fiskemigrationen lige nu. Der er så andre organismer, der har sværere ved at flytte sig som for eksempel koralrev. Disse organismer risikerer at dø, fordi leveforholdene ændres markant.

Men højere temperaturer risikerer også at ændre de sensible cyklusser i havet. Vil plankton formere sig anderledes i et varmere hav, og hvordan vil fødekæderne blive påvirket. Det er spørgsmål, som optager havbiologer i øjeblikket, men der er ikke et entydigt svar endnu, fordi det er forhold, som er ganske ukendte. Derfor skal der flere undersøgelser til.