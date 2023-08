Regeringens koranfredningslov er kineserlogik

Vi kan så netop også sammenligne den nye lov med situationen i det moderne Kina, hvor man ikke må kippe med så meget som et tibetansk eller taiwansk flag, og hvor udenrigspolitiske hensyn trumfer alt andet.

Det er denne retning, vores regering trækker Danmark i, vel at mærke anført af Socialdemokratiet, som mere end noget andet politisk parti har muliggjort og støttet importen af mennesker, normer og islam fra den tredje verden og medvirket til at skabe mange af de sociale og kulturelle problemer, vi døjer med i snart sagt hver eneste by, skole og fodboldklub. Først bringer socialdemokraterne og venstrefløjen os en masse problemer på halsen herhjemme. Nu skal vi så danse efter muslimernes pibe i resten af verden, sekunderet af andre samarbejdspolitikere.

Peter Hummelgaard og hans slags lægger hermed en ny dimension til den progressive ødelæggelse af fædrelandet. Egentlig havde jeg troet – og håbet – at det var slut med firebanden Ritt Bjerregaard, Svend Auken, Poul Nyrup Rasmussen og Mogens Lykketoft, da de blev afløst af nye navne som Mattias Tesfaye og Kaare Dybvad.

Før sin tiltræden i 2019 bedyrede Mette Frederiksen, at hun var blevet klogere.

Men nej. Danmark flager atter med hvidt.

Midt i al vor politiske armod får jeg lyst til at spørge justitsministeren, om han har læst Koranen, når han nu siger, han holder så meget af bøger? Har han forsøgt at finde hoved og hale i denne obskure samling af vers, der iblandet talrige opfordringer til drab på jøder, kristne og andre vantro synes at have til formål at skabe tvivl og tvetydighed om sin mission? Eller skyldes ophøjelsen af Koranen til hellig bog, at ministeren netop ikke er bekendt med dens indhold?

Som den forhenværende politiker Naser Khader pointerer i et aktuelt interview til Kristeligt Dagblad, synes Allah at hade det menneske, han har skabt, og ville styre det ved hjælp af lige dele kynisme og ubarmhjertighed. Hvis der er noget, der avler had, så er det den bog. Den smule kærlighed, der er at finde i Koranen, er for øvrigt tyvstjålet fra Bibelen.

Det kan godt være, at Peter Hummelgaard ikke interesserer sig for islam, men islams vakte folk interesserer sig for Danmark, og det er ikke venligt ment. En bredere forståelse heraf kræver en folkeoplysning, som landets regering burde stå i spidsen for. I stedet vælger den en skamløs underkastelse under anråbelse af anstændighed og sikkerhed.

Klamt? Også i den grad. Tænk, hvis vi i stedet kunne enes om, at det er vigtigere, hvordan vi behandler hinanden, end hvordan vi behandler en bog.