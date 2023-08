Dansk udenrigspolitik er blevet disneyficeret

Direkte adspurgt hvorfor Danmark skal sende fly, der næppe kan bruges i kamp tæt på fronten, er svære at servicere, ekstremt krævende at manøvrere og tidligst er kampklar om seks måneder, for såvidt der overhovedet findes ukrainske piloter med tilstrækkelige engelskkundskaber til at lære sig alt dette, svarer Danmarksdemokraternes Lise Bech (for øvrigt formand for Folketingets Udenrigsudvalg), »at nogen i systemet har sagt, at det her kan vi godt være med til«.

Udsagnet er muligvis det sandeste, der er sagt i denne aktuelle sag. Nogen i systemet? Det skulle vel ikke være Washington?

Samtidig synes citatet at indikere, at formanden for Folketingets Udenrigsudvalg udmærket ved, det hele er en symbolsk gestus, dvs. et show, dvs. politik, dvs. noget, vi er nødt til at deltage i, fordi Danmark under Treenigheden er blevet USA’s tammeste skødehund i en krig, Ukraine næppe kan vinde, sådan som tingene står på slagmarken.