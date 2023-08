Woke skader børn og unge

Som menneske kan man altid finde en knagerække at hænge forskellige sindstilstande op på. I øjeblikket er klima og kønsidentitet noget af det mest ”hotte”. Men herregud, kunne man så ikke bare trække på skuldrene og sige, at det nok går over? Desværre ikke – fordi børn og unge har fået mulighed for at træffe en række valg, som de senere kan fortryde.

Her tænker jeg især på muligheden for hormonbehandlinger til mindreårige for kønsdysfori, altså en tilstand hvor en person oplever ubehag ved deres køn, som har været tilladt for unge under 18 år siden 2016. Jeg kan næsten ikke komme i tanker om noget større svigt af unge menneskers ukrænkelighed og krav på beskyttelse og omsorg fra voksne mennesker, som både burde vide bedre og turde tage ansvar.

Kynisk og manipulerende har woke-bevægelsen lagt ansvaret over på de unge selv, og på den baggrund er det ikke underligt, at de bliver usikre – ganske enkelt fordi ingen voksne tør eller vil være sig deres ansvar som voksne bevidst længere. Mirjam Westh, ungekonsulent i Børns Vilkår, udtaler i artiklen et ønske om, at ”man i seksualundervisningen også satte fokus på, at seksualitet og kønsidentitet er en proces. Og nogle gange flyder man lidt fra det ene til det andet”.

Jo tak. Men det er ikke nok. Vi skal befri de unge fra ansvaret og forbyde hormonbehandlinger til unge under 18.